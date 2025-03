Sos rifiuti abbandonati

Con la raccolta porta a porta, si sa, i cassonetti sono spariti e tante persone non sanno dove portare la spazzatura, meglio dire, non s’impegnano a trovare una soluzione. Non sono poche le persone che portano i rifiuti agli ultimi cassonetti rimasti nei paesi montani – Canevara e Forno, presi d’assalto – ma ci sono anche persone che evitano di fare tanta strada e lasciano i sacchetti in giro, come in questo spazio che si trova in Via delle Medaglie d’oro, in prossimità di un piccolo centro commerciale. I sacchetti aumentano giorno dopo giorno, l’erba sul marciapiede cresce e il degrado la fa da padrone. "Chiediamo un intervento da parte del Comune - protestano alcuni residenti - prima che diventi una discarica a cielo aperto. Laddove c’è sporcizia, la gente non ci pensa due volte ad abbandonare altri rifiuti. Invitiamo l’Asmiu a provvedere alla rimozione della spazzatura, sperando che i cittadini diventino più rispettosi dell’ambiente dove vivono".