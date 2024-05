"Solita capienza di quando c’era De Pasquale"

"Lo stadio a una capienza ridicola" dicono i tifosi in coro, la stessa da quando "il sindaco De Pasquale ha riaperto lo stadio". E si è lamentata con tanto di striscione al Comune (nella foto). "Al di là che il rettilineo è ancora chiuso, come buona parte della curva – proseguono i tifosi –, il settore gradinata e curva potrebbero tranquillamente ospitare dalle quattro alle cinquemila persone sono omologati per duemiladue, mentre la tribuna potrebbe arrivare a mille, ma è omologata per seicento". I fedelissimi sono rimasti a bocca asciutta, nonostante pensassero di vedere la partita dal vivo sperando in una proroga della sindaca. Qualcuno pensa anche che non si sia fatto niente per aumentare la capienza dello stadio perché gli amministratori non credevano veramente nelle potenzialità di una squadra, che grazie ad un investimento economico cospicuo sta regalando una gioia dietro l’altra. Non riusciranno a vedere la partita dal vivo neppure i molti bambini che ormai erano diventati affezionati della squadra giallazzurra. Da qualche anno la società in occasione di alcune partire regalava l’ingresso ai bambini delle scuole cittadine, che a forza di andare a vedere gli incontri sono diventati supporter fedeli con maglie, capellini e bandiere della Carrarese al seguito.