Solidarietà Opere ispirate all’uovo di Pasqua

Grande successo per l’inaugurazione della 15ª edizione di Ovoquadro, l’iniziativa frutto della collaborazione di Gumdesign di Viareggio (Gabriele Pardi e Laura Fiaschi) con la sede di Massa-Carrara di Fondazione Sos il Telefono Azzurro Ets col patrocinio di Provincia, Comune di Massa, attraverso l’assessorato alla cultura, e Lapet. Soddisfatta Mariagiovanna Guerra, referente di Telefono Azzurro Massa: "Tanti gli amici , pittori, pasticceri , semplici cittadini che seguono dal 2005 l’evento, gli ‘amici di Ovoquadro’, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento – commenta –. Un grazie va al Comune di Massa, che ha concesso il patrocinio e l’utilizzo di Villa Cuturi. Era presente l’assessora Monica Bertoneri, che ha portato il saluto del sindaco Francesco Persiani, e gli assessori Francesco Mangiaracina, Matteo Basteri e Roberto Acerbo. Presente anche don Giovanni Locatelli con cui da anni collaboro per iniziative in favore dell’infanzia". Un ringraziamento va anche alla Provincia per il patrocinio che ha ospitato nelle sue sale alcune delle scorse edizioni. Un grazie a Lapet che ha ‘sposato’ a livello nazionale l’evento con il presidente di Massa Carrara Luigi Covelli.

"Ovoquadro è un evento importante con tanto lavoro al suo interno, almeno per la parte che mi compete, e oggi, dopo 4 anni aver rivisto le sale di Villa Cuturi colorate da bellissime opere d’arte , da uova di cioccolato fantastiche e aver ritrovato tanti amici non può essere che la ‘sorpresa più bella ‘ per una ripartenza del gruppo di Massa Carrara di Fondazione Sos il Telefono Azzurro Ets all’insegna dell’arte, cioccolata e solidarietà".

Intenso il programma carico di eventi collaterali che accompagneranno Ovoquadro a domenica 24 marzo, giornata conclusiva. Ovoquadro è una mostra che unisce artisti e maestri pasticceri provenienti da tutta Italia, dando vita a un evento di solidarietà. Coinvolge 28 artisti e maestri pasticceri che devono realizzare con tecnica a piacimento un’opera originale dedicata all’uovo di Pasqua con attenzione al tema della mostra: ’La famiglia Punto-e-Virgola’, filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari. Ogni giorno le sale di Villa Cuturi accolgono un evento e, come consuetudine, ’Ovoquadro’ dà ampio spazio alla creatività dei bambini. All’interno della mostra si possono ammirare gli elaborati a tema realizzati dai bambini della scuola d’infanzia ’Turano’ e della classe IV B della scuola Gentili di Fossola.

Altri appuntamenti mettono al centro i bambini: oggi, alle 16,15, "Aspettando la Pasqua", giochi da tavola a cura di Gioca Mistero; domani "Diritti che favola: Scintilla" a cura dei Volontari di Fondazione Sos il Telefono Azzurro; domenica 17 marzo alle 17,30 appuntamento con "Alla ricerca delle uova di Pasqua" a cura di Gioca Mistero. Seguiranno altre iniziative.

