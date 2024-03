Solidarietà E’ in arrivo la ’Pasqua in moto’

La moto e il suo meraviglioso mondo, anche solidale. Dopo le iniziative di Babbo Natale e Befana in moto, ecco in arrivo la ’Pasqua in moto’. L’associazione Moto club Massa si sta impegnando ormai da tanti anni per implementare sempre più il rapporto fra divertimento e solidarietà. "Ci capita spesso – affermano – di incontrare durante i nostri giri motociclistici, persone che hanno condiviso i momenti durante i quali ci siamo ricordati degli ospiti delle Case di riposo e delle Case famiglia". Anche quest’anno, con il patrocinio dei Comuni di Massa e di Carrara e in collaborazione con il Telefono Azzurro onlus e il gruppo sportivo motociclistico di Carrara Marmotardisti Crew, è stato organizzata la terza edizione dell’evento ’Pasqua in moto’. Grazie al fondamentale contributola delle pasticcerie ’Aldo’, ’La dolce vita’, ’Rossi’ e ’Tonlorenzi’, saranno donate colombe pasquali alle Case di riposo Ascoli e Villaverde di Massa e alla casa di riposo Wilma Falcione di Carrara. Le colombe arriveranno ovviamente in... moto. Inoltre, come sempre, l’azienda Apuana Lubrificanti ha voluto contribuire pensando alle uova pasquali da regalare ai bambini della Casa famiglia ’L’abbraccio’.

Il ritrovo sarà domenica, alle ore 9.30, in Largo Matteotti a Massa. Il tour comincerà alle 10 e durante il tragitto verranno consegnate le colombe e le uova di cioccolato. Il tour terminerà alle 12 circa al Bar Tirreno, a Marina di Massa, dove attraverso la collaborazione dell’ononimo bar verra offerto ai motociclisti partecipanti un aperitivo.