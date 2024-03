Solidarietà delle società nelle tracce degli antichi. Parla Simona Minozzi Il mensile seminario dell’Accademia Albericiana ospiterà Simona Minozzi per parlare delle testimonianze di solidarietà nelle società antiche tramite tracce paleontropologiche. La studiosa, esperta in antropologia scheletrica e forense, condividerà la sua ricerca e esperienza in ambito archeologico e forense.