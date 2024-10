Sogno d’amore nella terra dei nonni. Incontro sui social, nozze a Filattiera

L’amore è cieco, ma c’è anche chi preferisce vedere da vicino. Succede sui social quando un uomo e una donna si incontrano: possono continuare a flirtare a distanza oppure decidere di confrontare le idee con la realtà. E’ capitato tre anni fa a Nathan Wadding di Pittsburg, in Pennsylvania: chattando in internet ha conosciuto l’austriaca Miriam Mayr, residente a Vienna. La barriera dello schermo è debole e le dinamiche del cuore hanno effetti deflagranti. Così Nathan il giorno dopo prenota un volo per Vienna e va a conoscere Miriam, che gli è sembrata una perfetta compagna di vita. Il livello di empatia è alto e i due decidono di vedersi ancora, anche se non subito. Ne nasce una relazione a distanza. Nathan è sì americano, ma ha i nonni italiani, che abitano a Groppoli di Mulazzo, ed è proprio qui che i due diventano coppia incontrandosi soprattutto in estate.

Nathan ama molto la Lunigiana, dove sono ben piantate le radici di famiglia. E la location a volte aiuta. L’anno scorso poi la scelta definitiva: durante una cena all’Oca Bianca di Pontremoli Nathan decide di chiedere a Miriam di sposarlo. Ce lo racconta Giuseppe Fasano capo sala del ristorante e vecchio navigatore di peripezie umane. "Mi aveva chiesto di preparare una bottiglia di champagne – racconta – , ad un segnale convenuto l’ho portata al loro tavolo e lui si è inginocchiato e ha chiesto a Miriam un sì alla domanda ‘Mi vuoi sposare?‘. E’ stato davvero emozionante. Un sentimento sincero espresso davanti a tanti clienti che ha fatto commuovere tutti. Anche a me sono venuti i lucciconi quando ho portato anche l’anello che lui le ha donato". Miriam sorride, dice sì e scatena il battimani della platea. Una promessa che ora sta per essere mantenuta. Siamo all’ultimo atto. L’altra sera allo stesso ristorante si sono ritrovati i due futuri sposi con amici e parenti di Groppoli per festeggiare la scelta di vivere insieme. Gli innamorati sono sempre convinti che toccherà a loro un lieto fine. E oggi all’Hotel Podere Conti di Filattiera, una fattoria in pietra del XVII secolo che domina l’Appennino, Nathan e Miriam si scambieranno gli anelli e in tavola arriveranno piatti rigorosamente made in Lunigiana.

Natalino Benacci