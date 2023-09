Soggetti fragili. Riparte la vaccinazione

E’

arrivata oggi la conferma sulla consegna del primo quantitativo di 34.500 dosi di vaccino anti Covid19 e ripartiranno quindi da lunedì le vaccinazioni nei centri dell’Asl. Lo comunica la Regione Toscana in una nota che spiega: "Vi potranno accedere i soggetti ad elevata fragilità, adulti o minori (da 6 mesi a 59 anni), i quali possono già prenotarsi tramite il portale regionale dalle 14.30 di oggi. Assieme al vaccino Covid, a chi interessato sarà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale". In provincia i centri Asl presso i quali è possibile prenotare la vaccinazione sono due e si trovano a Carrara, alla sede del distretto sanitario di Avenza (in via Campo d’Appio 6) e ad Aulla, alla sede del distretto sanitario (in piazza della Vittoria 22).