“Smash”, serata di hit hop travolgenti al Jux Tap

Un inizio anno con il botto per il Jux Tap, il disco club di Sarzana che è tra le prime discoteche in Italia a sperimentare un servizio di bus navetta per garantire agli utenti un divertimento totale senza pensieri e soprattutto senza rischi sull’onda di quello che è diventato un vero e proprio mantra: ‘ti veniamo a prendere e ti riportiamo a casa a fine serata’.

Il sipario sulla notte giovane si apre domani, venerdì, dalle ore 23, con l’appuntamento griffato ‘Smash’ con gli special guest Gianmarco Londi (nella foto) e Leonardo Barattini. La comfort zone musicale è quella di assoluta tendenza con le hit hop più travolgenti ed i successi hip and trap più scaricati riletti in chiave Smash.

E’ già entrato nella storia il Dinner Club firmato da Radio Nostalgia che ha riportato al Jux Tap la serata-evento dedicata alla gente grande che vuole stare in compagnia e divertirsi. Il nuovo format segna il ritorno della storica radio al Jux Tap.

Si replica sabato con inizio alle 21: si parte con la cena show su prenotazione, una delle sorprese della nuova stagione, seguita dal dj set Luca Giorgi, Mirko Martini e Noewris e dalla solita inconfondibile ed irresistibile energia vocale di Andrea Secci e l’animazione della Warrior Family.

Il Jux Tap ricorda che è possibile prenotare ogni venerdi e sabato il servizio navetta da e per il locale sulla variante Aurelia a Sarzana contattando direttamente il locale.