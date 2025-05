"Situazioni igieniche al Serd fuori da ogni normativa"

"La condizione igienico-sanitaria in cui versa la struttura che ospita il Serd di Massa è al di fuori da tutte le normative vigenti". L’attacco arriva dalla Cgil funzione pubblica, per voce del suo segretario generale Alessio Menconi, che segue di pochi giorni la denuncia effettuata dalla Uil Fpl.

"A seguito di segnalazioni di lavoratrici e lavoratori – continua la Cgil – ci siamo recati in loco, assieme al rappresentante dei lavoratori della sicurezza, e quello che abbiamo trovato è difficile da descrivere. L’immobile si presenta in condizioni fatiscenti da un punto di vista strutturale e all’interno piccioni e topi hanno trovato il loro habitat congeniale. Sembra assurdo che locali gestiti da una azienda sanitaria, che dovrebbe garantire salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, siano ridotti in tale stato. Subito abbiamo inviato tramite mail alla direttrice generale e agli altri soggetti interessati, una nota di segnalazione per un intervento immediato. La pronta risposta dell’azienda, giunta il giorno seguente, comunica l’inizio dei lavori che dovrebbero terminare entro il mese di agosto".

"Già in passato – continua la Cgil funzione pubblica – avevamo denunciato la situazione ma, nonostante le promesse nulla è cambiato. Ci auguriamo che questa volta chi riveste ruoli di responsabilità e controllo, pagati con stipendi ampiamente superiori al personale del comparto, si impegni seriamente per porre fine a questa vergogna, che non rispetta i lavoratori e nemmeno i cittadini. Noi continueremo a svolgere il nostro ruolo sindacale e rimaniamo in attesa di una convocazione tempestiva".