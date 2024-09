Sito di Massaciuccoli. La massese Saviano a capo del museo

E’ una massese doc la direttrice del museo ed area archeologica di Massaciuccoli Romana. Si tratta della giovane Giulia Saviano, archeologa di primo livello: concittadina che ha conseguito laurea e specializzazione all’Università di Pisa. Saviano fa parte del team di ricerca del Dipartimento di Topografia Antica dell’Università di Pisa, dove ricopre i ruoli di antropologa, paleopatologa e social media manager per gli scavi di Vada Volterrana e Luni. Dal 2021 è una libera professionista, che collabora con varie Soprintendenze della Toscana e Liguria sia nel campo dell’archeologia preventiva che in quello museale. Direttrice scientifica da giugno al Museo ed Area Archeologica di Massaciuccoli Romana, Giulia sta organizzando una serie di eventi ed iniziative per le prossime settimane: "Il mio obiettivo è valorizzare e tutelare il museo e l’area archeologica di Massaciuccoli, un sito di grande valore e potenzialità – ha detto – ma allo stesso tempo vorrei anche che tutte le realtà del territorio collaborassero: in questo settore la sinergia e la partecipazione tra i vari enti e diversi soggetti, cittadini compresi, è fondamentale. Incrementeremo l’allestimento museale, rendendo fruibili al pubblico i beni di immenso valore custoditi nel magazzino. Inoltre, organizzeremo eventi e conferenze per offrire ai visitatori una prospettiva diversa e coinvolgente della storia di Massaciuccoli, abbattendo anche le barriere della disabilità".

I prossimi appuntamenti sono il 5 ottobre con una visita guidata all’area archeologica ’Tra storia e natura’ con la direttrice stessa, seguita da un’escursione in battello al tramonto sul lago, che in epoca antica era una laguna che aveva un rapporto chiave con la villa romana. Il 29 settembre “Uunisciti allo scavo”, una iniziativa dedicata ai più piccoli che vedrà bambini di età compresa tra i 5 e i 13 anni impegnati in una simulazione di scavo archeologico. Per info e prenotazioni 3316327378.