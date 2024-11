Simona Del Re lascia Tisg: torna Filippo Menchelli

Simona Del Re si è dimessa dalla carica di presidente di The italian sea group. Una scelta dovuta ad impegni personali. Non è chiaro se questa decisione abbia qualche collegamento con la vicenda del Bayesian, a cui ha dedicato un’inchiesta il New York Times e contro la quale lo stesso cantiere ha preannunciato querela per diffamazione. Simona Del Re aveva assunto l’incarico lo scorso giugno, succedendo a Filippo Menchelli, che adesso tornerà al vertice di Tisg. Livornese di nascita e con un’esperienza ventennale nel settore del lusso dove ha ricoperto ruoli manageriali per prestigiosi brand di livello mondiale, Del Re era entrata in Tisg nel 2022 dove ha istituito e guidato l’area Esg & Corporate affairs, per poi assumere la direzione delle aree Corporate governance e investor relations, ricoprendo prima dell’ultimo avanzamento, il ruolo di Investor relations & Esg director. Nato a Milano, Filippo Menchelli ha iniziato la sua carriera nel gruppo farmaceutico Inalco. Dal 2012 ha iniziato la sua collaborazione con Tisg.