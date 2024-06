Simona Del Re entra nel Cda come presidente

Simona Del Re è stata nominata nuovo membro e presidente del Cda di The Italian Sea Group. La decisione arriva a seguito della rinuncia dell’incarico di Filippo Menchelli e della mancata disponibilità a ricoprire l’incarico da parte di Massimo Bianchi. Simona Del Re (nella foto) è stata nominata dal Consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea degli azionisti. Professionista dal profilo internazionale, la dottoressa Del Re vanta un’esperienza ventennale nel settore del lusso, dalla moda al luxury retail fino allo yachting, avendo ricoperto posizioni manageriali di crescente responsabilità per prestigiosi brand globali. Laureata in Economia aziendale alla Bocconi di Milano, ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Worldwide Corporate Communications Manager di Gucci e, successivamente, di Strategic Communications Director di The Lane Crawford Joyce Group, leader asiatico del luxury retail con sede a Hong Kong. Alla Italian Sea Group dal 2022, Simona Del Re ha istituito e guidato l’area Esg e Corporate Affairs, per poi assumere la direzione delle aree Corporate Governance e Investor Relations. Attualmente ricopre il ruolo di Investor Relations ed Esg Director. In considerazione del suo profilo internazionale, del solido background nel settore del lusso in aziende fortemente strutturate e dell’esperienza maturata, il Consiglio di amministrazione ha quindi ritenuto che fosse la candidata ideale a ricoprire il ruolo di membro e presidente del Cda. Filippo Menchelli manterrà il ruolo di Chief Business Officer della società, con un focus ancora maggiore sulle attività strategiche e tecniche da lui finora gestite.