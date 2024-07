Siero di latte e Grano 23. Eccellenze per la cosmesi

Da sempre l’azienda agricola Bongi, che è situata nei pressi di Pratolungo di Fivizzano, è conosciuta per essere un vero e proprio santuario di biodiversità in Lunigiana. Vi si alleva infatti una razza bovina rarissima, in via di estinzione, a tal punto che, i tecnici del settore, la definiscono a scanso di equivoci direttamente come “razza reliquia“.

Parliamo della mucca pontremolese, un tempo richiesta per la sua forza lavoro nel dissodare con l’aratro gli impervi coltivi del nostro territorio e per trasportare i pesanti carri carichi di marmo, le manbrucche, nelle cave di Carrara. Col passare del tempo, però, la razza, non più sottoposta a fatiche immani si è ingentilita ed è divenuta una discreta produttrice di latte ricco, concentrato da sapore e proprietà molti particolari.

Un alimento prezioso che nel laboratorio aziendale della famiglia Bongi va a trasformarsi in pregiati formaggi vaccini, yogurt, ricotta e altri prodotti di eccellenza. Nel contempo, l’azienda semina e produce anche il “Grano 23“, ovvero una varietà di frumento antica che, durante il Ventennio, concorse alla famosa “Battaglia del Grano“. Oggi, da un’idea dei titolari imprenditori d’azienda, partendo dal siero di latte delle pontremolesi e dall’estratto di grano 23 – entrambe specie autoctone della Lunigiana a rischio d’estinzione e di cui i Bongi sono i custodi – ha preso avvio il progetto relativo alla linea “Latte e Grano“, un prodotto cosmetico interessante e innovativo al tempo stesso. Per la sua produzione si utilizza infatti il siero di latte che risulta essere un concentrato di sostanze nutritive e aminoacidi con vitamina L, iodio, calcio, fosforo e potassio, già conosciuto fin dall’antichità come trattamento di bellezza.

La formula è arricchita con estratto di “Grano 23“, anch’esso con un elevato potere antiossidante che stimola la maturazione dei fibroblasti. "La linea “Latte e Grano“ è un’idea – spiegano le titolari dell’azienda Nadia e Francesca Bongi, madre e figlia – per modernizzare e attualizzare il recupero di questi autentici “frammenti di biodiversità“, tipici della nostra terra, che il trascorrere del tempo ha fatto quasi del tutto dimenticare, con il rischio che scomparissero per sempre".

Roberto Oligeri