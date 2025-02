Sicurezza stradale, sos a Castagnola di Sopra

Una situazione che i cittadini non sopportano più, al punto da aver dato il via a una partecipata raccolta di firme. Obiettivo: una maggiore sicurezza stradale in viale don Giovanni Minzoni a Castagnola di Sopra, promossa dal consigliere comunale Pd Daniele Tarantino con il comitato dei residenti.

L’iniziativa ha visto la luce per poter arrivare a chiedere interventi urgenti volti a migliorare la sicurezza stradale in un’arteria stradale che è sempre più sotto i riflettori. Vista anche "la crescente preoccupazione per la pericolosità del tratto stradale caratterizzato da auto che sfrecciano a velocità sostenuta, scarsa illuminazione e assenza di adeguate misure di sicurezza per pedoni e residenti – spiegano i firmatari – Il consigliere e il comitato chiedono dunque l’installazione di rallentatori di velocità per poter limitare il rischio di incidenti il potenziamento dell’illuminazione pubblica".

"Obiettivo – aggiungono – è quello di garantire una maggiore visibilità nelle ore serali e notturne e interventi di messa in sicurezza con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali e pure alla segnaletica stradale".

"Non possiamo aspettare che accada un incidente grave prima di intervenire – sottolinea il consigliere comunale Daniele Tarantino, che insieme al comitato dei residenti si sta facendo portavoce delle richieste dei cittadini – Questa raccolta firme è un segnale forte, il quartiere ha bisogno di soluzioni immediate per tutelare la sicurezza di tutti soprattutto dei bambini e degli anziani".

L’iniziativa di raccolta firme per incrementare la sicurezza a Castagnola di Sopra ha intanto già raccolto un ampio consenso e i promotori invitano tutta la cittadinanza a sottoscrivere la petizione, che sarà inoltre presto presentata ufficialmente al Comune di Massa. Per avere maggiori informazioni o per firmare la petizione con la relativa richiesta è possibile contattare il consigliere comunale Daniele Tarantino oppure il comitato dei residenti direttamente nel quartiere.