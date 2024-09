Sicurezza e investimenti. C’è il protocollo d’intesa per la nuova questura

Firmato il protocollo d’intesa per la realizzazione della nuova questura, un’infrastruttura moderna e strategica che mira a potenziare le forze dell’ordine locali e a migliorare la gestione della sicurezza sul territorio. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra il Ministero dell’Interno, la Prefettura e gli enti locali. L’atteso protocollo certifica l’inizio delle fasi finali del progetto, che prevede la costruzione, entro tre anni, della nuova sede della Polizia di Stato in città è stato firmato dal Prefetto di Massa-Carrara, Guido Aprea, dal sindaco di Massa, Francesco Persiani, e dal sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni.

Da anni si parlava ormai della nuova Questura ma adesso sembra davvero realtà. La firma del protocollo d’intesa è avvenuta in una cerimonia ufficiale presso la Prefettura di Massa Carrara, nella quale è stato sottolineato come la nuova questura rappresenti non solo un miglioramento delle condizioni di lavoro per le forze dell’ordine, ma anche un segnale di attenzione verso la sicurezza e il benessere della comunità. Il sottosegretario, Nicola Molteni, in particolare, ha evidenziato l’importanza del progetto per rafforzare il controllo del territorio e garantire una maggiore efficienza operativa. La costruzione della nuova questura, infatti, non solo permetterà una gestione più efficace della sicurezza, ma anche una maggiore integrazione tra le varie forze di polizia presenti in città e nei comuni limitrofi e non si esclude anche un potenziamento delle unità sul territorio.

"Si tratta – ha dichiarato il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno onorevole Nicola Molteni – di un importante e significativo atto. Grazie all’impegno dell’amministrazione locale è stata individuata un’area adeguata idonea che verrà data a titolo gratuito al demanio con un diritto di utilizzo di 99 anni per realizzare un presidio di sicurezza che possa garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alla comunità. Una giornata storica a cui come Ministero daremo seguito con un forte impegno economico. A bilancio, infatti, abbiamo già messo un fondo di risorse pari a 100 milioni all’anno per 10 anni per rafforzare gli organici delle forze di polizie e nella prossima lege di bilancio metteremo ulteriori risorse per la sicurezza. Investire sulla sicurezza – ha concluso Molteni – è un atto dovuto nei confronti dei cittadini e necessario nei confronti dei turisti. Una città non sicura non è certa capace di attrarre investimenti e turisti".

Con la firma del protocollo d’intesa, a cui erano presenti anche la Sindaca di Carrara Serena Arrighi e il Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, si apre ora la fase di progettazione e avvio dei lavori, che dovrebbero essere completati entro i prossimi tre anni. Le autorità locali si sono impegnate a rispettare le scadenze previste, con l’obiettivo di inaugurare la nuova questura il più presto possibile.

Michele Scuto