Sicurezza cibernetica. Concorso per vice ispettori

La Polizia di Stato ha indetto il concorso per vice ispettori tecnici finalizzato a coprire 177 posti di lavoro nel settore di impiego sicurezza cibernetica. La selezione pubblica è rivolta sia a diplomati che a laureati in discipline scientifiche e informatiche. Fra i requisiti generali e specifici richiesti, segnaliamo che bisogna non aver compiuto 28 anni. Si prescinde dal limite di età per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato con almeno 3 anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Per i candidati appartenenti all’amministrazione civile dell’interno il limite d’età è di 33 anni. Inoltre servono idoneità fisica, psichica e attitudinale e specifici titoli di studio che vanno dal diploma alla laurea in ingegneria o informatica: per i dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso. I vincitori del concorso accederanno a un corso di formazione al termine del quale sarà assegnato al servizio. Candidature entro il 18 marzo soltanto tramite il portale https://concorsionline.poliziadistato.it/