"Siamo senza ambulatorio medico. Al Comune manca una visione"

Il problema della mancanza di medici di base attanaglia anche il Comune di Mulazzo. Lo evidenzia Giorgio Santi, capogruppo di Cambiamo insieme Mulazzo, anche a nome dei consiglieri Lucia Galanti e Sandro Fogola. "Lo scorso 18 settembre chiedevamo alla maggioranza d’accogliere la nostra proposta di supporto di segreteria presso l’Ambulatorio Medico - dice Santi - per agevolare il servizio nei confronti dei pazienti. Ci siamo pertanto messi a disposizione per supportare la maggioranza nella ricerca di una soluzione per collaborare nell’interesse della comunità. Siamo ancora in attesa di un cenno di risposta da parte di sindaco e amministrazione. L’unico risultato certo è che dall’1 novembre nel Comune di Mulazzo non è presente un ambulatorio medico. E questo, in barba allo strenuo impegno - asserisce il capogruppo d’opposizione - da parte della maggioranza per garantire il medico ai cittadini. I proclami del primo cittadino non hanno portato alla soluzione proposta, del resto ormai siamo abituati a simili realtà. Data la mancanza di volontà nel collaborare, abbiamo bypassato il Comune e ci siamo fatti portavoce del necessario intervento per garantire comunque il servizio. Sappiamo dalla Società della Salute che si sta lavorando a un apposito bando - sottolinea ancora Giorgio Santi - per incaricare un nuovo medico del servizio sanitario nella speranza si riesca a ottenerlo il prima possibile. Non nascondiamo però il timore che non si riesca ad avere un nuovo medico di famiglia prima del 2024. Di fronte alla mancanza di visione di questa amministrazione, restiamo veramente attoniti - conclude il portavoce dell’opposizione - verificandone l’incapacità nel cogliere l’importanza nel percorrere assieme battaglie comuni nell’interesse della popolazione. E purtroppo, a perderci ancora una volta saranno gli abitanti di Mulazzo".

Roberto Oligeri