Si ustiona cadendo sui bracieri

Grande affluenza alla rievocazione medievale di gragnola. Un ustionato ricoverato al Noa. Molte auto bloccate nel greto del fiume estratte dai fuoristrada della protezione civile. Migliaia di persone, lo scorso fine settimana sono giunte fino a Gragnola, il borgo sovrastato dall’imponente Castello dell’Aquila, per assistere a ’Tre sere nel passato’, l’annuale rievocazione medievale che vede la borgata trasformarsi in una realtà ed atmosfera d’altri tempi. Un’affluenza composta da visitatori provenienti da ogni dove, giunti a fare conoscenza con questo singolare angolo di Lunigiana, uno dei principali capoluoghi della Valle del Lucido dove storia, tradizioni e specialità enogastronomiche lasciano negli ospiti un’impronta piacevole ed indelebile all’insegna del mistero, dello spettacolo e del gusto. Ma non tutto è andato per il verso giusto.

Il caso sicuramente più sfortunato è capitato ad un signore, un visitatore che, per cause imprecisate è caduto su uno dei bracieri allestititi nel contesto della rievocazione. Soccorso dai militi della Pubblica Assistenza di Monzone, è stato condotto al Noa di Massa con ustioni di secondo grado. Alla Protezione Civile di Fivizzano, presidente Maurizio Pietrini, è toccato invece il compito di estrarre con il proprio 4X4 numerose autovetture parcheggiate nei pressi del fiume Aulella che erano finite in sfossi molti profondi presenti nel greto del corso d’acqua da cui non riuscivano più a risalire . Un inconveniente a cui hanno provveduto i volontari della Protezione Civile con la loro consueta dedizione e professionalità.

Roberto Oligeri