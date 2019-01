© Riproduzione riservata

Carrara, 2 gennaio 2019 -. L’appello e del Cub, il sindacato autonomo dei trasporti che denuncia l’ennesiomn o disagio sulle corse de l Ctt. Per la fine dell’anno un altro bus è rimasto in panne con grave pericolo per i passeggeri. Il bus diretto a Bergiola aveva i freni rotti. Il conducente, visto che era a rischio la sicurezza per i passeggeri, ha chiamato il centro operativo segnalando il pericolo. Sul posto anche i carabinieri. Il bus era appena tornato da Colonnata e doveva ripartire per Bergiola. «Continuano – scrive il Cub – i disservizi e le denunce per la sicurezza. Poco dopo viene inviato un altro bus in sostituzione, ma anche questo aveva il pedale dei freni fuori uso. I carabinieri hanno chiesto il libretto di circolazione, ma né questo nè i martelletti in dotazione erano presenti. Ci chiediamo quindi se il responsabile del deposito effettui tutti gli appurati controlli e con quale criterio prima di assegnare le vetture. I mezzi rotti sono stati portati in deposito, e il Cub chiederà l’intervento della Procura e della Motorizzazione. I mezzi risalutano essere sprovvisti delle telecamere per la sicurezza, molti autisti non sanno azionare le pedane per i disabili. E’ lungo l’elenco dei continui disservizi: ci chiediamo cosa si attende affinché le autorità competenti, compreso la Procura e l’Ispettorato del lavoro, facciano ispezioni nelle officine per verificare lo stato di manutenzione dei mezzi e le loro revisioni». Il propblema dei mezzi vecchi e delle corse saltate si è verificato anche a Viareggio e a Torre del lago. Il Cub pertanto ha aperto una vertenza con esposti «che porteremo alla luce con i nostri legali grazie alla collaborazione delle associazioni di Viareggio».. «Chiederemo – si legge in una nota – ai Comuni soci di far rimuovere l’intero consiglio del Ctt Nord e One Scarl. Chiederemo ai consiglieri regionali del movimento e della Lega che in Regione si presenti una mozione di sfiducia sugli amministratori e che Enrico Rossi né sappia cogliere occasione per difendere gli interessi dei cittadini e non di partito».