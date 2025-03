Si riunisce la commissione per il terzo lotto

Il progetto del water front entra nel vivo. In questo caso gli occhi saranno puntati sul terzo lotto del progetto, per il quale è stata chiesta la partecipazione dei cittadini. Le proposte saranno mostrate e discusse nella sede spezzina dell’Autorità portuale domani. L’incontro ‘Waterfront Marina di Carrara: ambito 3 e aree adiacenti’ è in programma domani alle 10 nella sede principale di via del Molo a La Spezia, dov’è stato organizzato il secondo incontro del cosiddetto ‘concorso di idee’ volto a raccogliere proposte e idee più o meno accattivanti per ridisegnare un’area strategica di Marina, che dovrà rappresentare la perfetta area di interazione tra porto e città.

La riunione avverrà con una seduta pubblica della commissione giudicatrice, incaricata di studiare e valutare ogni aspetto delle proposte arrivate all’Autorità portuale. La commissione provvederà all’apertura dei plichi della ‘busta A’, contenenti i nominativi dei partecipanti e l’abbinamento alle rispettive soluzioni progettuali di cui alle ‘buste B’, riservandosi una successiva seduta riservata alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa. Saranno esposte brevemente le ragioni della preferenza delle proposte classificate ai primi tre posti. Si renderà inoltre pubblica la graduatoria di merito definitiva con l’attribuzione dei premi e dei riconoscimenti a seguito delle necessarie verifiche richieste dal bando di concorso e dell’approvazione formale da parte dell’ente banditore, a cui seguirà la pubblicazione sul sito istituzionale; tutto in conformità al disciplinare.