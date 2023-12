"Si riaccende una luce in centro". Vita nuova per l’ex pensilina Agip

di Alfredo Marchetti

"Un luogo restituito alla città. Un’area simbolica che rappresenta l’ingresso del centro storico". Commeta così il sindaco Francesco Persiani l’apertura del nuovo infopoint , l’ex pensilina dell’Agip tra via Marina vecchia e viale Roma, per il costo di 130mila euro, progetto nato nel 2021 e che finalmente vede la luce. Piano che ha visto l’ok della Soprintendenza di belle arti, dopo che il Comune ha voluto mantenere intatte le storiche vetrate. Ma non sarà soltanto un punto per il turista che arriva in centro e che vuole informazioni sulle bellezze massesi, ma un vero e proprio ufficio anche per i massesi, che potranno rivolgersi al personale per svariate informazioni. Tre schermi passano a ripetizione le immagini della nostra città. Per il momento l’ufficio resterà aperto per il weekend, ma l’amministrazione comunale punta a un’apertura più estesa. Questi gli orari: venerdì dalle 15-18, sabato 10,30-12,30 e 15-18, solito orario per la domenica.

"Un luogo che sembrava dimenticato – ha proseguito Persiani – è stato restaurato e adesso permetterà di dare informazioni ai cittadini e ai turisti. Puntiamo sul fatto che possa diventare un luogo d’incontro sotto il profilo dell’arte, anche Autolinee toscane si servirà dell’ufficio per la vendita dei biglietti. I miei ringraziamenti vanno a tutto l’apparato che nel tempo ha progettato e realizzato il progetto, e ovviamente all’assessora Garau". Presente anche la diretta interessata: "Sono molti mesi – dice l’assessora – che ci lavoravamo. Siamo felici di aver rivalorizzato una i zona degradata. Il nostro operatore turistico Maurizio, sarà qui tutti i weekend per rispondere alle domande dei cittadini e dei turisti che arrivano. Implementeremo l’orario nelle prossime settimane".