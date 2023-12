Si presenta l’Almanacco. Pontremolese

Il borgo racconta un passato inciso nella pietra a perenne memoria. Succede che il passante frettoloso non osservi, non legga le epigrafi, neppure riconosca uno stemma offuscato dal velo del tempo. A rimediare è l’edizione 2024 dell’Almanacco Pontremolese dedicata all’elemento che più di ogni altro contraddistingue i quartieri storici e gli inconfondibili ponti: la pietra. Un fondamento dell’identità pontremolese declinato in numerose forme, base del nostro quotidiano e della nostra storia. Come non pensare alle Stele, in pietra arenaria, ai "piagnoni" delle nostre piazze e a tutto ciò che ci circonda, sormontato dal quel che è il simbolo per eccellenza del Comune di Pontremoli: il Campanone. La presentazione sabato domani alle 11.30 nella Sala dei Sindaci del Palazzo Comunale di Pontremoli.