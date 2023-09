Si è spenta Paola Girolmini. Estetista del centro Noblesse

Dopo quattro anni di battaglia contro la malattia, ieri mattina si è spenta a 48 anni Paola Girolmini. Gestiva da decenni, con la sorella Manuela, il centro estetico Noblesse di via Loris Giorgi. Lascia i figli Michael e Federico, la madre e i fratelli Simone e Manuela. Il funerale è fissato per domani, mercoledì, alle 16 nella chiesa di Santa Maria Mediatrice della Covetta ad Avenza. Paola (nella foto) era molto conosciuta in città, era una stimata professionista dell’estetica come la sorella, una fan di Francesco Gabbani: nel loro centro avevano una gigantografia firmata dall’artista ai tempi del primo festival di Sanremo. Una donna forte e sempre sorridente, che non aveva perso la grinta e ha cercato di combattere con tutte le sue forze fino alla fine. Le sorelle Girolmini avevano aperto il centro estetico Noblesse nel 1998, quando per farlo servivano ancora le licenze e su Carrara ce n’erano solo due: una a Carrara centro e l’altra ai paesi a monte.

"Cara Paola, mia amata sorella oggi te ne sei andata – ha scritto il fratello in un commovente messaggio social –, hai raggiunto la pace che ti meriti dopo questi quattro anni di sofferenze, hai lottato come una leonessa fino alla fine con quella forza che riuscivi a trasmettere a tutti noi, sempre con la massima educazione sempre nonostante tutto con un pensiero verso gli altri, ora meriti pace e riposo. Un pensiero alla nostra mamma che ora deve avere la tua stessa forza per sostenere i tuoi figli Michael e Federico, loro che devono portare avanti il tuo nome orgogliosi della mamma che hanno avuto coscienti che lo zio Simo e la zia Manu sono sempre al loro fianco".