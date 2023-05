Si è spenta a 76 anni Graziella Lippi Una vita passata nella ristorazione

Una grande scomparsa per la gastronomia e la ristorazione apuana. Si è spenta all’età di 76 anni Graziella Lippi, che insieme a Giovanni Cima aveva fatto conoscere, nell’ormai lontano 1985, il modo di degustare prodotti tipici accompagnati a un buon calice di vino. Grande commozione nel mondo della ristorazione. Dalle pendici massesi, dalle

colline di Carrara, i vigneti della famiglia sono incastonati fra i monti e il mare. Il prodotto delle loro vigne è arrivato nel tempo a New York e fino al Giappone: 180mila bottiglie di Candia vermentino, Vermentino nero, Massaretta Eccellenza Syrah e Gamo si sono fatte conoscere e apprezzare nei migliori ristoranti del globo meritando il premio di miglior Candia, grazie proprio alla dedizione al lavoro e all’amore per l’agricultura della famiglia di Graziella.

Fino all’ultimo è stata in cucina per regalare ai clienti piatti tipici come da tradizione. Un male l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. Graziella aveva due figli, Aurelio e Giovanna: "Mia madre è rimasta sempre in cucina fino all’ultimo – racconta Aurelio –. Fino a 20 giorni fa la trovavi a fare prelibatezze. Si tratta di una grande perdita per noi, ma anche per l’azienda agricola e il ristorante. Era una persona molto socievole, trattava tutti allo stesso modo, era sempre dalla parte degli ultimi. Dal grande imprenditore del marmo fino alla persona semplice, lei voleva bene a tutti. La dimostrazione è che oggi un fiume di persone sta venendo a onorarla. Se ne va uno dei pilastri della nostra famiglia". Cima aveva il commercio nel sangue: da piccola era stata venditrice di fiori, fino a quando non aveva conosciuto il marito Giovanni. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 16 alla chiesa di Romagnano. La salma sarà in chiesa dalle 11,30 per dar modo ai conoscenti di renderle omaggio per l’ultima volta.