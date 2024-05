Si accendono i riflettori sullo skatepark per una festa dello sport

Una giornata dedicata allo skate. Uno sport che sta prendendo sempre più piede con appassionati che ogni giorno popolano gli skatepark d’Italia. Così anche nella struttura del viale Roma non mancano gli eventi per avvicinare sempre più persone a questa disciplina diventata olimpica. Una serie di manifestazioni in giro per la Toscana e sabato toccherà a Massa. Tra rampe e trick si apre il sipario di ‘Get up and skate’ con un open day aperto a tutti e diverse gare organizzate dalle principali associazioni sportive di settore: BackDoor, Versilia, Kiss the Rail, Livorno, SkateClan, Firenze, Massa Skate Club poi le sponsorizzazioni e i patrocini di: DekaUpper, Dokama, Pura Vida, Switch shop, Teddy Palomino e Twins Bros.

Si partirà dalle 10.30 con prove, lezioni gratuite, e minigare fino alle 13.30. Poi dalle 14.30 la jam session contest sulle varie strutture che vedrà i migliori skater della giornata e i migliori trick fino alle 18.30 per concludere infine con le premiazioni. "Con il nostro approccio non agonistico alle competizioni, le gare sono un’opportunita d’incontro - spiegano gli organizzatori -, dove skaters di diverse città avranno occasione di passare tempo insieme.

L‘obiettivo principale è celebrare la creatività, l’espressione individuale e lo spirito che caratterizzano questa disciplina". Il parco comunale delle Villette skatepark di viale Roma è stato inaugurato a febbraio del 2021 e a ottobre scorso al suo interno si è tenuto l’evento benefico di due giorni per raccogliere fondi a favore di Bagdad. Un ponte per permettere alla capitale dell’Iraq di avere il suo primo skatepark attraverso una raccolta fondi. Circa 150 persone avevano popolato le strutture apuane con l’obiettivo di unire attraverso lo sport. Una cultura che sempre di più sta entrando nel tessuto sociale giovanile con tanti che ogni giorno si ritrovano per stare insieme e condividere la propria passione. Per informazioni è possibile scrivere una mail a: [email protected]