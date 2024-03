Shakespeare sulle note. La danza di Opus Ballet per il ’Sogno di una notte’

CARRARA

Il teatro degli Animosi ospita lo spettacolo in anteprima nazionale ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di William Shakespeare. L’appuntamento è per domenica 7 aprile alle 21. Lo spettacolo è il risultato della nuova produzione della compagnia Opus Ballet firmata del coreografo Davide Bombana, con musiche di Felix Mendelssohn, e con la partecipazione dei danzatori Giuliana Bonaffini, Emiliano Candiago, Matheus De Oliveira Alves, Ginevra Gioli, Gaia Mondini, Giulia Orlando, Riccardo Papa, Lorenzo Terzo, Frederic Zoungla, Rebeca Zucchegni. Il nuovo progetto coreografico della compagnia Opus Ballet celebra uno dei massimi esponenti della cultura mondiale, William Shakespeare, in una produzione che fonde musica classica, drammaturgia e danza contemporanea.

‘Cob’ ha l’onore di affidare la coreografia a Davide Bombana, una nuova collaborazione artistica che intende esplorare la relazione tra classico e contemporaneo con un linguaggio che possa parlare direttamente al cuore del pubblico. Il progetto continua idealmente il percorso di ricerca artistica che la compagnia porta avanti da anni e che vede dialogare la danza contemporanea con storie e musiche classiche, considerate "di repertorio", che diventano terreno fertile per la creazione di qualcosa di completamente diverso. Il classico diventa chiave di lettura per il mondo contemporaneo, con l’obbiettivo di destrutturare e arricchire il repertorio per parlare di una realtà vissuta, tangibile, a noi vicina. Per la prevendita la biglietteria del Teatro degli Animosi sarà aperta venerdì 5 e sabato 6 aprile dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 18,30, mentre nella giornata di spettacolo dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21. I biglietti costano 22 euro (20 ridotto) per platea e palchi centrali, 16 (ridotto 14) per i palchi laterali ridotto e 12 auro (11 il ridotto) per il loggione. I biglietti si possono acquistare prezzo intero anche sul circuito Vivaticket. Per ulteriori informazioni chiamare l’ufficio cultura allo 0585 64.14.19, o il teatro degli Animosi di piazza De André allo 0585 64.13.17 nei giorni di apertura della biglietteria.