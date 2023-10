’Sguardi che includono’ al cinema

Al cinema Garibaldi domani si inaugura la rassegna cinematografica ‘Sguardi che includono’, promossa dalla Consulta delle persone con disabilità del Comune, con il patrocino dell’assessorato ai Servizi sociali del Comune e in collaborazione con il cinema Garibaldi. Sei film dedicati al mondo della disabilità per sensibilizzare le nuove generazioni su un tema così delicato e attuale. La nuova edizione della rassegna cinematografica è stata promossa per sensibilizzare il mondo della scuola e tutta la cittadinanza sul tema della disabilità, per sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale in ogni ambito della vita quotidiana e allontanare ogni forma di discriminazione e violenza. "Si tratta di una rassegna molto importante per la quale ringrazio la presidente Antonella Petrocchi (nella foto) e tutta la consulta – dice l’assessore alla disabilità Roberta Crudeli –. Il fatto che si porti il tema della disabilità nelle scuole è ancora più significativo. La rassegna va a parlare con ragazze e ragazzi attraverso un linguaggio incisivo come quello del cinema. Azioni di sensibilizzazione come questa sono davvero fondamentali". La rassegna si concluderà ad aprile 2024, in concomitanza con la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, con una iniziativa che coinvolgerà gli istituti scolastici che partecipano al progetto. Questo il programma delle proiezioni: domani ‘Quanto basta’, il 16 novembre M’io fratello rincorre i dinosauri’, il 14 dicembre ‘Un nemico invisibile’, il 15 febbraio ‘Adam’, il 14 marzo ‘Pulce non c’è’. Due le proiezioni in programma, alle 9,30 per le scuole e alle 21 per tutti. Per gli studenti è previsto il rilascio di crediti formativi. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a pres.apetrocchi@gmail.com.