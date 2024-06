Servizio civile, ecco i giovani volontari

Sono entrati in servizio da alcuni giorni 23 operatori volontari che hanno aderito al servizio civile universale per l’Asl Toscana nord ovest. I 23 volontari, cui si aggiungeranno altri 3 giovani dall’11 luglio, prenderanno parte al progetto ’Eccomi: ti guido al pronto soccorso’, attivo su tutti i territori di competenza dell’Asl. "I giovani selezionati – spiega Rossana Guerrini, responsabile del servizio civile Asl – avranno il compito di educare i pazienti e i caregiver all’utilizzo dei pronto soccorso, di contribuire a migliorare l’attesa per l’effettuazione delle visite e degli accertamenti diagnostici, di supportare i pazienti e i familiari durante l’attesa, di studiare e redigere un opuscolo relativo all’importanza di non abbandonare il pronto soccorso. Particolare attenzione sarà dedicata all’accoglienza e all’accompagnamento all’utenza, soprattutto per le categorie più fragili". I volontari, prima di essere inseriti a supporto dei percorsi nelle sedi dell’Asl, effettueranno un percorso formativo di 15 ore di formazione generale, finalizzata a fornire informazioni sul servizio civile e sulle modalità di lavoro in team, e 30 ore di formazione specifica. Altre ore di formazione sono previste durante lo svolgimento del servizio. Il primo incontro dei volontari con gli operatori locali del progetto (Olp) si è tenuto a Pontedera. Ecco, per la nostra provincia, gli operatori locali di progetto e i nomi dei volontari. Pronto soccorso Fivizzano: volontaria Erika Bartoli, Olp Simona Crocetti. Pronto soccorso Massa: volontari Emma Barbieri, Alessia Bellatalla, Alice Marciasini, Olp Ilaria Franca. Dall’11 luglio, inoltre, entrerà in servizio anche la volontaria Chiara Galderisi al pronto soccorso di Massa. Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 507,3 euro. Il progetto prevede un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni.