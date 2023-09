Servizio civile digitale. Ultimi giorni per le domande

Ultimi giorni per presentare domanda per la selezione ad uno dei 38 posti disponibili nel progetto di servizio civile digitale di cui 10 riservati ai giovani con minori opportunità, finanziato dal dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Il progetto presentato dall’Asl Toscana nord ovest riguarda tutto il territorio di propria competenza e nel dettaglio su Massa ci sono 2 posti al Noa e 2 posti al monoblocco di Carrara. Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 507,30 euro. I progetti presenti dall’Asl prevedono un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. Per informazioni 0587-273.599 oppure 348 06.55.746, email [email protected]