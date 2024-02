"Serricciolo sconfitto dal CQS Pistoia: rimonta amara nel secondo tempo"

SERRICCIOLO

1

CQS PISTOIA

2

SERRICCIOLO: Santini, Forfori, Casciari (88’ Carli), Vegnuti Mar., Lisi, Dell’Amico (66’ Piscopo), Bonati (66’ Cantoni), Passeri (79’ Barbasini), Ninotti, Angelotti, Barattini. All. Borghetti

CQS PISTOIA: Nigro, Lazzari, Mazzucco, Nencini (55’ Morelli), Begliomini, Niccolai (63’ Dervishi), Maccioni, Sambou, Bugelli, Cerrettini (91’ Ciolini), Bechini. All. Borrelli

Arbitro: Agabiti di Livorno

Marcatori: 35’ Barattini (S), 49’ Niccolai (P), 66’ Cerrettini (P)

SERRICCIOLO – Sconfitta pesantissima per un Serricciolo dalle due facce. Bellissimo nel primo tempo, in cui trova il gol di Barattini, e in affanno nel secondo in cui il CQS Pistoia trova più spazi e perfeziona la rimonta. I gialloblu partono forte: Bonati offre una palla smarcante a Passeri che solo davanti al portiere spara a lato. Il numero 8 locale prova a farsi perdonare un minuto dopo: un ottimo stacco di testa impegna seriamente Nigro. Al 22’ la punizione di Angelotti si stampa sul palo. Al 32’ Lisi scodella un gran pallone in mezzo, ma né Barattini né Ninotti riescono ad arrivarci. Al 35’ dopo una grandissima azione tra Lisi e Barattini quest’ultimo trafigge di piatto il portiere. Al 49’ Bugelli manda in porta Niccolai che trova il pareggio. Al 53’ cross di Lisi per Ninotti che da pochi metri calcia sopra la traversa. Al 75’ Cantoni di testa sfiora il palo. Al 80’ Cerrettini non lascia scampo a Santini e raddoppia. Al 90’ Ninotti spreca una bella occasione, calciando fuori da ottima posizione.

Ilaria Gallione