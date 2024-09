Serena Fornasieri campionessa di bodybuilding

Un grande risultato quello ottenuto dalla fivizzanese Serena Fornasieri (nella foto). La bodybuilder, 41 anni, ha ottenuto la seconda posizione all’Elite Natural Classic di Cesena – competizione di bodybuilding organizzata da Wnbf, che allestisce gare di questo genere in tutta Italia – nelle categorie ‘Bikini Natural Novice’, riservata a coloro che competono per la prima volta, e ‘Bikini Master’, nella quale competono donne di almeno 40 anni. "Un traguardo non scontato a quest’età", ha spiegato Fornasieri, che ha raccontato come sia frutto di una passione nata ad inizio anni Duemila e portata avanti inizialmente senza velleità competitive: "Ho iniziato a praticare palestra e pesistica venti anni fa per tenermi in forma e avere modo di muovermi e sfogarmi dopo una giornata in ufficio – ha aggiunto –. A mano a mano, poi, la passione è cresciuta e ho continuato a portarla avanti con dedizione e frequenza costante anche dopo la gravidanza. Essendo uno sport che adoro, negli ultimi sei mesi ho deciso di cambiare allenamento, frequenza e intensità per poter affrontare questa gara e ci sono riuscita grazie al supporto di Davide e Cristina del team ‘coach Davide Talamona’ della Spezia". Ciò ha comportato grandi sacrifici in termini di alimentazione e tempo: " Essendo una gara ‘natural’ – ha spiegato – servono solo allenamento, integratori e alimentazione. Io sono sempre stata normopeso e ho quindi dovuto perdere 5 chili per rientrare nei canoni richiesti dalla gara. Non facile". Un traguardo, quello di Serena, che non sarebbe però stato possibile senza l’aiuto anche di "Antonio, il mio compagno, che mi ha incoraggiato a partecipare e a credere nelle mie capacità seguendomi durante tutto il percorso di allenamento e alimentazione, e di Luca, mio figlio, che ha avuto la pazienza di passare un’ora con me in palestra ogni sera dell’estate".

Alessandro Salvetti