Serata di gala per l’Accademia Stoccafisso e baccalà

Torna il tradizionale incontro, periodico, di arte, cultura e convivio di gala, beneficenza e solidarietà in programma per la giornata di domani dalle 18 in poi, come da cerimoniale ufficiale promosso da Anioc (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche), delegazione provinciale di Massa Carrara, a cura di Enzo Bogazzi.

Si tratta della condivisione di un momento di crescita, incontri di valori, arte, cultura, musica e buon cibo: anche questo fa parte della cultura locale ben interpretata dall’Accademia Internazionale Stoccafisso e Baccalà.

"L’occasione – spiega Enzo Bogazzi – sarà cordiale motivo di incontro e scambio di opinioni sui temi trattati per esternare nuove idee, suggerimenti, proposte condivisione della consegna degli ambiti riconoscimenti a persone valide che operano sul nostro territorio. Desideriamo ringraziare cortesemente la Residenza Turistico Alberghiera Stella Marina di Poveromo per il sostegno e la fattiva e gentile collaborazione".

L’evento avrà inizio con il raduno che è in programma presso la sede dell’Anioc, situata in piazza Gino Lucetti 6 ad Avenza e proseguirà nella sale dell’Hotel Carrara, in via Enzo Petacchi di fronte alla stazione ferroviaria di Avenza per la tradizionale cerimonia della ‘Campanella’. Si completerà presso l’Hotel Ristorante Sergio in via Provinciale Avenza con la cena di gala sociale e solidale promossa dall’Accademia Internazionale Stoccafisso e Baccalà con un menu particolare, legato alle nostre tradizioni ma elaborato ai giorni nostri.

Tanti gli ospiti di rilievo che daranno lustro all’importante evento di richiamo provinciale, nomi noti nel panorama dell’arte, della cultura, dell’impegno politico e sociale.