"Segnalazioni di pericoli a Villafranca: mancanza di sicurezza nelle strade e nei parchi comunali preoccupa la minoranza"

Il gruppo di minoranza villafranchese ha accolto varie segnalazioni da parte di cittadini, relativamente alla mancanza di sicurezza in cui versa il comune.

"La mancanza di segnaletica orizzontale e la scarsa segnaletica verticale - si legge in una nota - rende le strade comunali pericolose sia per conducenti, sia per pedoni. La situazione peggiora notevolmente nelle strade secondarie e nelle frazioni dove si riscontrano buche, cunette, cedimenti del manto stradale e mancanza parziale o totale di segnaletica di ogni tipo. Alle strade da percorrere con molta attenzione, si affianca il problema dello scarico di rifiuti che determina una condizione di degrado in tutto il comune, ma soprattutto nelle frazioni e nelle strade fuori dal centro. Insicuro resta ormai da molto tempo il parco Tra la Cà, dove si notano giochi rotti con i quali bambini di qualsiasi età giocano, inconsapevoli dei rischi a cui vanno incontro. Erba alta, giochi malconci, buchi, un parco sulla via dell’abbandono. Realmente abbandonate sono le piscine comunali: non solo erba alta, rifiuti, strutture in decadimento, ma rete di recinzione divelta".

"Il passaggio creato fa in modo che tutti possano entrare all’interno della struttura già in stato di abbandono e chiusa – conclude così la sua analisi la minoranza villafranchese – Alcuni ragazzini sono stati notati da passanti dentro il complesso e hanno rischiato di farsi male. L’amministrazione dovrebbe vigilare sulla sicurezza dei suoi cittadini attraverso la cura di strade, parchi e soprattutto il controllo di strutture chiuse, pericolose".