Seconda serata al Caprice 2 del concorso canoro ’Notte di note’

Tutto pronto per la seconda serata della prima edizione di ‘Notte di note’, la gara musicale in programma sabato al bar gelateria Caprice 2 della Gildona. In palio un viaggio per due persone, una cover e altri numerosi premi. Il vincitore sarà scelto in base al criterio del punteggio a serata, e cioè per vincere si può totalizzare il massimo del punteggio anche partecipando a una sola serata. A presentare il concorso canoro ci sarà Irene Ribolini, mentre ad animare ulteriormente la serata ci penseranno Davide Paolini e Luca e Matteo Bernacca. A decretare il vincitore sarà una giuria di esperti formata da Lucia Sansone la ‘Zia Lu’ (vocal coach e cantante nota per le esperienze maturate con professionisti del settore come Luca Jurman e Mara Maionchi), già giudice nella scorsa edizione del Cantagiro organizzato dalla gelateria Caprice 2, Max Di Chiara, cantautore, compositore, autore e arrangiatore, ha scritto canzoni per molti artisti e firmato una canzone con Tosetto e Ciappeli, Monica Granai (cantante professionista, vocale coach, produttore musicale e capo orchestra della formazione toscana ‘ Monique Honda da Durto’).

Il prossimo round del concorso canoro ‘Notte di note’ è in programma il 24 maggio (sempre al bar gelateria Caprice 2), mentre la finale con la premiazione si svolgerà il 22 giugno al campo sportivo Duilio Boni di Fossone. La sera della finale sarà possibile cenare al campo sportivo telefonando al 347 6100512.