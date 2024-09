Seconda Fivizzanese ferma il San Vitale

VITALE CANDIA

0

FIVIZZANESE

1

SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Della Tommasina (66’ Grande), Vanni, Deda A., Tonazzini, Di Benedetti, Neri (58’ Mengaroni), Del Freo (81’ Ricci), Kumanaku (20’ Deda S.), Guadagnucci, Bonni (77’ Sparavelli). All. Bertelloni

FIVIZZANESE: Carvajal, Gerali, Salku A., Bocchia, Forieri, Valentini, Clementi, Bianchi, Tonelli (76’ 14), Mencatelli (68’ 17), Mosti (62’ 18). All. Duchi

Arbitro: Menchini di Viareggio

Marcatori: 56’ aut. Deda A. (SV)

Note: 92’ espulso Di Bendetti (SV)

RICORTOLA – Una buona Fivizzanese ha la meglio su un tenace San Vitale che scende in campo con una formazione molto rimaneggiata. Nel primo tempo gli ospiti collezionano due occasioni nitide con Clementi e Mencatelli che Ambrosini neutralizza con prontezza. Nell’arco dei 90 minuti non convince la direzione arbitrale che rischia di accendere gli animi in una partita iniziata all’insegna della tranquillità. Al 56’ sugli sviluppi di un corner la palla arriva sui piedi di Bianchi che calcia. La palla colpisce Deda Ardit, che stava andando in chiusura, e la sua deviazione spiazza il portiere locale. Anche nel secondo tempo il sig. Menchini si erge a protagonista in una sfida che non regala particolari sussulti, prendendo decisioni non sempre condivise dai giocatori in campo e dai numerosi spettatori presenti sugli spalti. Nel finale Ambrosini si fa trovare ancora pronto con una bella respinta che evita una sconfitta più pesante.

Ilaria Gallione