Seconda Fivizzanese a un punto dal Montignoso

MASSAROSA: Lunardini, Benedetti, Bertolucci, Ali A., Del Dianda, Orlandi, Bartoli, Misuri, Cheli, Gandini, Larini C.. A disp. Farnesi, Maneschi, Tomei, Ali F., Pulina, Larini M., Cappè, Frisoli, Prendi. All. Misuri.

MONTIGNOSO: Bedei, Del Giudice, Mosti, Canesi, Verduci, Di Benedetti, Giulianelli, Youssefi (15’ st Grossi), Donati (15’ st Del Sarto), Costa, Vatteroni. A disp. Boni, Lorenzetti, Granai, Musto, Giunta, Cucurnia, Ofretti. All. Alberti.

Arbitro: Fondi di Pistoia.

Marcatori: 30’ pt Vatteroni (MO), 10’ st Gandini (MA).

MONTIGNOSO - Il Montignoso non va oltre l’1-1 con il Massarosa e rallenta la propria corsa verso la promozione. Al Vignali i ragazzi di Alberti dominano la prima frazione e dopo qualche occasione respinta dalla difesa dei lucchesi, Vatteroni sblocca il risultato con uno splendido gol: stop di petto, e tiro al volo all’incrocio imparabile per Lunardini. Nella ripresa tornano a farsi vedere i padroni di casa, che vanno vicini al pareggio in più di una occasione grazie ad un paio di calci piazzati da distanza ravvicinata. Alla terza punizione dal limite, Gandini riesce ad infilare Bedei. I rossoblù si riversano allora nella metà campo avversaria, ma la difesa di Misuri regge il pressing forsennato di Costa e compagni, che a 5 giornate dal termine vedono il vantaggio sulla Fivizzanese ridotto ad un solo punto.

Alessandro Salvetti