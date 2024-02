Seconda Carrarese Giovani, blackout

carrarese giovani

1

massarosa

2

CARRARESE GIOVANI: Novarino, Conti, Biasci, Ragonesi, Agnesini, Raffo, Dell’Amico, Arnieri, Martinucci (17’ st Scaletti A.), Papi, Venturini. A disp. Poli, Radicchi, Scaletti R., Guidi L., Guidi M., Micheli. All. Nardini.

MASSAROSA: Lunardini, Malfatti, Pulina, Carmassi, Ali A., Orlandi, Bartoli, Misuri, Cheli, Gandini, Volpe. A disp. Benedetti Mat., Giganti, Larini M., Ali F., Prendi, Larini C., Benedetti Mas., Maffei, Bertolucci. All. Misuri.

Arbitro: Marranchelli di Pisa.

Marcatori: 36’ pt Papi (C), 38’ pt Gandini (M), 21’ rig. Volpe (M).

Note: 30’ st espulso Pulina (M), 31’ st Agnesini (C), 50’ st Guidi M. (C).

CARRARA – Dopo 9 vittorie di fila la Carrarese Giovani si ferma e si fa rimontare in casa dal Massarosa permettendo così a Fivizzanese e Montignoso di accorciare in classifica. I marmiferi partono forte e con Papi prima sfiorano il gol al 18’ e poi lo trovano al 36’ con un tiro al volo dal limite. Un giro d’orologio e i lucchesi pareggiano grazie alla punizione di Gandini che si infila alle spalle di Novarino. I ragazzi di Nardini iniziano anche la ripresa in attacco, andando ad un passo dal 2-1 con Dell’Amico, che di testa mette alto. Al 21’, però, il rigore trasformato da Volpe porta in vantaggio gli ospiti e costringe i locali ad inseguire, ma nel finale il nervosismo produce 3 espulsioni (2 per i carraresi) e solo un’occasione per Scaletti Alessandro, che mette fuori al 34’.

Alessandro Salvetti