Scuole e frazioni, si aprono i cantieri

Il bilancio di previsione del Comune di Aulla è arrivato puntuale all’approvazione portando una serie di opere e, sottolinea il sindaco Roberto Valettini, "attenzione a 360 gradi: nessuna frazione resterà indietro". L’assise consiliare aullese, riunitasi nel tardo pomeriggio di lunedì, ha visto un dibattimento tra maggioranza e minoranza conclusosi con il voto contrario di quest’ultima sul documento previsionale e due astensioni, rispettivamente sull’ordine del giorno relativo alla ricognizione delle società partecipate e sulle aliquote Imu e addizionale Irpef riconfermate nei valori dell’anno precedente.

L’esposizione affidata all’assessore al bilancio, Tania Brunetti, ha posto l’accenno sull’avvio di pratiche virtuose per i pagamenti ai creditori, sul recupero delle evasioni, sul reperimento di finanziamenti per le numerose progettualità tecniche e urbanistiche. In previsione il via alla realizzazione della palestra di Albiano, della struttura di collegamento tra la palestra e il plesso scolastico delle medie di Aulla e all’ultimazione della scuola primaria di Serricciolo.

A bilancio la prima tranche di 300 mila euro del finanziamento regionale, che ammonta complessivamente ad un milione e mezzo, per ricostruzione e riqualificazione del salone polifunzionale di palazzo civico. Poi 240 mila euro di fondi del Mic per le mura di Caprigliola e 158 mila in arrivo da Regione Toscana per la viabilità. Il Gal finanzierà, inoltre, il progetto di rifacimento del campanile di Albiano. "Un progetto – ha dichiarato il sindaco Valettini – di valorizzazione di questa frazione che non si esaurisce nella zona industriale ma ha il suo cuore nel centro storico".

Schermaglie sui costi gestionali: la consigliera Silvia Magnani ha puntato il dito sugli 11 milioni di spese correnti, invitando poi l’amministrazione comunale a valutare contratti energetici più vantaggiosi e nel contempo a reperire fondi per l’efficientamento degli edifici pubblici. All’ordine del giorno anche la ricognizione delle società partecipate la cui esposizione, affidata al capogruppo Giovanni Schianchi, ha incontrato critiche sull’andamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte della consigliera Maria Lombardi, che ha anche rilanciato la proposta di una gestione diretta del servizio idrico.

Il sindaco, in apertura dell’assise, ha informato i consiglieri dell’intensificarsi della collaborazione con il sindaco di Lucca e del conferimento dell’incarico di collaborazione istruttoria a titolo gratuito a Roberto Pasquali, per migliorare il servizio ferroviario nel segmento lunigianese della tratta Aulla-Lucca. "Un’attenzione importante e necessaria ad una linea cruciale – ha dichiarato Valettini - per attrarre studenti, pendolari e turisti e rilanciare la centralità della nostra città con collegamenti puntuali nelle percorrenze tra Aulla, l’alta Garfagnana e la linea Parma-La Spezia".