Scuole, cresce il personale Ata. In arrivo 19 nuovi assistenti

È stato pubblicato sabato l’elenco dell’ufficio scolastico provinciale di Massa Carrara relativo ai posti disponibili in deroga nelle varie scuole per il personale ATA. Numeri in più rispetto all’organico e che porteranno ad un maggior reclutamento di personale scolastico in deroga nei profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico per l’anno 2024/2025. Nello specifico si tratta di 3 assistenti tecnici, 6 assistenti amministrativi e 10 collaboratori scolastici.

"Dopo i ripetuti interventi di Uil scuola Toscana – dichiarano il segretario regionale Carlo Romanelli e la segretaria provinciale Assunta Tartarini – con grande soddisfazione raccogliamo i risultati della nostra battaglia, con l’aumento di posti in deroga sia a livello regionale che per la provincia di Massa Carrara". Romanelli ricorda che UIL è il primo sindacato scuola della provincia: "Avevamo più volte segnalato in passato che i posti in deroga del personale ATA fossero spesso insufficienti per il funzionamento delle scuole: questo aumento va nella direzione giusta e grazie alle nostre rivendicazioni il numero di contratti stipulati per il prossimo anno nella provincia di Massa Carrara sarà maggiore".

Da tempo il sindacato esprimeva preoccupazione riguardo alla perdita di organico determinata dagli accorpamenti. "UIL scuola è stato l’unico sindacato, tra quelli più rappresentativi - che non aveva firmato il contratto e siamo convinti che l’aumento di personale sia dovuto proprio alla nostra posizione forte e decisa a fianco dei lavoratori e degli utenti".

Soddisfazione che il sindacato unisce al riconoscimento della disponibilità degli uffici scolastici provinciale e regionale: "Gli uffici regionali hanno accolto in toto le richieste dell’ufficio scolastico provinciale. Non possiamo che ringraziare l’operato dei due uffici per il lavoro svolto e per la fattiva collaborazione. Sicuramente ci saranno ulteriori criticità che i nuovi dirigenti scolastici, fra poco in nomina, potranno evidenziare ma di fatto le scuole saranno più sicure". Michela Carlotti