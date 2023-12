Scoperto a rubare picchia il padrone

Un marocchino scoperto a rubare dentro un’auto, ha reagito aggredendo un proprietario di vetture prese di mira dai furti ed è scappato ma una volante della questura lo ha raggiunto e gli agenti lo hanno arrestato in flagranza per tentata rapina e ricettazione. Al numero unico 112 peraltro erano giunte segnalazioni di numerosi furti su auto in sosta nella zona di Avenza, perciò gli operatori della volante sono intervenuti prontamente. Nel caso specifico, i poliziotti hanno fermato il cittadino marocchino intento a frugare all’interno dell’abitacolo di una autovettura, dopo avere rotto precedentemente il vetro anteriore con un cacciavite. Vistosi scoperto, ha tentato di darsi alla fuga, strattonando il proprietario di una autovettura danneggiata andato sul posto, ma è stato immediatamente e prontamente fermato dal personale della Volante giunto in quel momento. Gli operatori di Polizia hanno accompagnato il soggetto negli uffici del Commissariato per gli accertamenti. Nella perquisizione è stato rinvenuto materiale, oggetto di furti anche precedenti, come tablet, macchinetta fotografica, attrezzature varie, i quali verranno restituiti ai legittimi proprietari, già individuati. L’uomo è stato portato in carcere.