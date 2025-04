Scontro violento tra furgoni a Licciana: grave un 57enne, interviene l'elisoccorso

Uno scontro violento tra due furgoni nel tratto in cui la strada statale 665 Massese attraversa la frazione di Lagoscuro a Licciana. Sono apparse gravi le condizioni dei due conducenti che i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dai mezzi distrutti. Critiche soprattutto per un 57enne di Licciana: per lui è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso e, a bordo di Pegaso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa dove i sanitari lo hanno subito sottoposto ai necessari accertamenti per capire la gravità dei traumi. L’uomo comunque non avrebbe mai perso conoscenza e non sembra sia in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni del secondo conduzione che è stato trasportato all’Ospedale Apuane di Massa. Sul luogo dell’incidenti, oltre ai vigili del fuoco, alle ambulanze e ai mezzi del 118, sono intervenute due pattuglie dei carabinieri per effettuare i rilievi che consentiranno di chiarire la dinamica del violento scontro frontale e regolare lo scorrimento del traffico. I due furgoni hanno bloccato a lungo il transito sulla statale, anche dopo i soccorsi ai due feriti. I veicoli in coda sono stati poi deviati sulla viabilità locale per consentire di completare i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi. Sono intervenute le squadre di Anas oltre alle forze dell’ordine per la gestione del traffico in sicurezza.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 17 e i testimoni sopraggiunti hanno subito allertato i soccorsi per i due conducenti. Sono arrivati in tempi rapidi le ambulanze. I volontari della pubblica assistenza di Licciana che ha trasportato il 57enne al campo sportivo di Monti dove è atterrato l’elicottero che ha poi proseguito per l’ospedale di Cisanello a Pisa. Gli operatori della Croce Bianca di Aulla hanno soccorso il 45enne spezzino alla guida del secondo furgone e lo hanno portato al Noa perché le sue condizioni apparivano meno gravi.