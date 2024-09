Scomparso al Lagastrello, il cane Zizou in azione

Sono esattamente due anni ormai che Delfino Lombardi, un pensionato di Piano di Collecchia, risulta letteralmente sparito dopo che si era recato a bordo della propria Panda nella zona del Passo del Lagastrello alla ricerca di funghi. Questa domenica la Protezione Civile SER Fir CB di Fivizzano scenderà nuovamente in campo (condizioni meteo permettendo) riprendendo le ricerche dell’anziano sull’Appennino partendo dalla zona dell’ex Abbazia di Linari, dove Delfino Lombardi aveva parcheggiato la sua auto, proseguendo in quota per ispezionare tutti gli angoli della vallata, con particolare riguardo alla località gli ’Scaleri’. Per le ricerche saranno utilizzati pastori belgi di razza Malinois dell’Allevamento e Centro Cinofilo ’I Guardiani della Luna’ di Soliera, condotti dai loro addestratori. Inoltre, verrà impiegato nella battuta "Zizou", un meticcio addestrato all’estero per il rilevamento di tracce ematiche e resti umani guidato dalla sua conduttrice Monia Pasquali.

Roberto Oligeri