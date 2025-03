Schiavi: "All’altezza di una squadra molto forte"

CARRARA E’ stata un’alternanza continua di emozioni vissute, naturalmente, con particolare trasporto dai giocatori in campo la partita Carrarese-Cremonese. A condensarle ha provato nell’intervista post gara Nicolas Schiavi (nella foto). "Siamo passati dall’essere sotto di un gol dopo un quarto d’ora, e magari in quel momento su un pareggio ci avremmo messo la firma, a ritrovarci in vantaggio a pochi minuti dalla fine. E’ logico che siamo dispiaciuti per non essere riusciti a portarla in porto ma dobbiamo guardare sia le cose negative che soprattutto quelle positive. Resta sicuramente il fatto che siamo stati all’altezza di una squadra davvero forte. All’inizio la Cremonese ha avuto il pallino del gioco e ci ha messo in grossa difficoltà. Si è portata in vantaggio ma a quel punto noi siamo stati molto bravi a reagire perché non era facile contro una squadra che gioca molto bene ed ha calciatori di altissima qualità. Siamo riusciti addirittura a ribaltarla con una grande prestazione. Nella ripresa non gli avevamo concesso quasi nulla ma è arrivato quell’episodio che purtroppo ci ha condannato a questo pareggio. E’ la seconda volta che ci capita nelle ultime partite di essere ripresi proprio nei minuti finali. Purtroppo sono dei punti che lasciamo per strada e che potevano essere pesanti ma il bilancio della gara resta positivo per quello che abbiamo fatto vedere in campo". All’orizzonte c’è una nuova partita in casa, stavolta contro un Frosinone piuttosto inguaiato in classifica, che va preparata nel modo giusto. "Tutte le gare che mancano da qui alla fine saranno difficili – ha anticipato il centrocampista argentino – e dovremo affrontarle alla stessa maniera. Quella con il Frosinone in particolare sarà una battaglia perché loro arriveranno qui con una gran voglia di fare punti. La stessa voglia, però, ce l’abbiamo anche noi. Dobbiamo far sì che questo campo rimanga il nostro fortino". Gianluca Bondielli