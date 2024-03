Schianto in moto contro un’auto: 18enne ferita

Una ragazza di 18 anni è stata trasportata in ospedale a Spezia, dopo la caduta in moto per lo scontro con un’auto. L’incidente ieri pomeriggio sul viale XXV Aprile in direzione Sarzana dopo la rotatoria di Marinella. Per cause che verranno accertate dalle forze dell’ordine poi intervenute i due mezzi sono entrati in contatto e la ragazza di Carrara è volata a terra riportando forti contusioni. E’ stato subito richiesto l’intervento dei soccorsi arrivati dal distaccamento di Fiumaretta della Croce Rossa Italiana e dall’automedica Delta 2 del 118 partita dall’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Le condizioni della giovane sono sembrate serie per questo è stata aperta la shock room all’ospedale Sant’Andrea della Spezia.