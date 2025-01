Scadono i concorsi alla Camera di commercio

Scadono il 17 e il 25 gennaio le domande, esclusivamente per via telematica, per due concorsi alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Si tratta, lo ricordiamo, di concorsi a tempo pieno e indeterminato, uno per diplomati e uno per laureati già con esperienza lavorativa. Con il primo l’ente cerca sette istruttori, cioè specialisti in profili amministrativi e di comunicazione. Con il secondo due dirigenti, con qualifica di vice segretario generale. La Camera di commercio svolge una funzione di supporto allo sviluppo economico delle tre province di competenza: Lucca, Pisa e Massa Carrara. Dei sette posti di istruttori (scadenza il 25 gennaio), uno riguarda la nostra provincia (4 a Lucca e 2 a Pisa); i vincitori del concorso per dirigenti, con qualifica di vice segretario generale, assumeranno invece la responsabilità di una delle aree dirigenziali nelle quali sarà articolata la macrostruttura pro-tempore vigente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. La sede di lavoro sarà Carrara, con responsabilità di uffici dislocati in tutte le cinque sedi dell’ente. In questo caso le domande devono essere presentate entro il 17 gennaio.