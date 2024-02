"Saranno famosi: il trionfo del musical 'Fame' al Teatro Guglielmi, firmato da Luciano Cannito"

Arriva il musical ’Saranno famosi’. Doppio happening domani al Teatro Guglielmi, alle 16 e alle 21 (già sold out. ’Fame’ è un fenomeno leggendario e intramontabile della cultura pop. Questa nuova versione firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale, sarà un trionfo di canto, danza, musica, recitazione, in una narrazione dinamica e travolgente. La trama racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico e ispirare miriadi di giovani talenti. La scelta registica e l’adattamento di Cannito sposta l’azione dagli anni ’80 ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni, e più facilmente identificabile nel pubblico di oggi.