Saponaro lancia Mussi "Siamo noi il partito della Costituzione"

"Siamo il partito della Costituzione che è la comunità degli italiani e chi si riconosce in essa fa il bene dell’Italia". A parlare è il segretario nazionale del Pri Corrado De Rinaldis Saponaro che ha partecipato alle Stanze del Guglielmi a un incontro per sostenere la candidatura a sindaco del repubblicano Guido Mussi. L’incontro è stato aperto dal segretario della sezione ’Mazzini’ di Massa, Giorgio Raffi, che ha sottolineato come la candidatura di Mussi non sia di bandiera, ma che è maturata dopo 5 anni di opposizione e alla luce dell’impossibilità a portare termine il percorso del tavolo del centrosinistra. "Faremo la nostra battaglia per risolvere i problemi che da anni attanagliano Massa – ha concluso Raffi – con un candidato credibile e una lista di consiglieri che rappresentano uno spaccato della società". Mussi ha evidenziato di aver accettato la candidatura dopo aver visto "anno dopo anno dilagare sempre più il degrado. Nell’ultimo quinquennio l’amministrazione non è riuscita a portare a termine nessun elemento programmatico ma solo interventi di facciata, inutili e alle volte dannosi e costosi come per la Stazione e Marina. Le promesse devono essere serie: perché non hanno fatto quello che dicono di voler fare?". "Parole dettate da passione civile", ha detto Saponaro su Mussi ed ha proseguito ricordando la figura di Paola Dell’Amico, recentemente scomparsa. Saponaro ha poi parlato del Pri. "Siamo il più antico partito d’Italia fondato nel 1895 – ha detto – e la storia, a differenza di Dc, Pci e Msi, a noi non ha mai presentato il conto. Siamo un partito di governo che opera per il bene degli italiani perché alla base della nostra azione c’è una visione collettiva".