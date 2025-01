Sanzionati i furbetti dei rifiuti. Maxi multe salate a Podenzana. E arriva anche... l’ecovigile

Rifiuti abbandonati a Podenzana: sono in arrivo pesanti sanzioni. La piaga dei rifiuti abbandonati è ancora oggi una drammatica realtà. Lo si nota passeggiando nelle aree verdi o spostandosi nelle strade meno trafficate, sono tanti gli incivili che, invece di esporre correttamente i rifiuti per la raccolta differenziata, preferiscono abbandonarli nel verde. Se nelle ultime settimane sono piovute sanzioni piuttosto pesanti, il sindaco è categorico: ne arriveranno altre e i trasgressori saranno puniti. Ne va del decoro dell’intero comune.

"Ci sono diverse zone sensibili sul nostro territorio – racconta il primo cittadino Riccardo Varese (nella foto) – come Taria, Serralta, Pagliadiccio, ma anche i Bagni e Calcinara. A Calcinara, in particolare, dovremmo intervenire noi, per una spesa di circa duemila euro, soldi che ricadranno sui cittadini. Si ritrovano ingombranti come televisori e lavatrici, ma anche mobili e sacchetti pieni di plastica o altra spazzatura. Il nostro sistema di raccolta differenziata funziona, non capisco perché le persone continuino ad abbandonare i rifiuti, rovinando l’ambiente e il decoro del nostro comune".

I rifiuti abbandonati aumentano? Aumenteranno anche le telecamere di videosorveglianza. "Ne abbiamo già alcune – aggiunge Varese – e ne installeremo altre. Per quello che riguarda gli ingombranti c’è un servizio dedicato, con numero verde, gli operatori vengono direttamente a casa a recuperare i rifiuti, perché abbandonarli?". Se è infatti cresciuta negli anni l’attenzione dei cittadini sui temi ambientali, questa ancora stenta a essere accompagnata dai fatti. Solo attraverso l’impegno e l’attenzione di tutti, cittadini e istituzioni, si potrà davvero aiutare l’ambiente, garantire la vivibilità e preservare la bellezza nei nostri paesi.

Ricordiamo che nel 2023 è entrata in vigore la legge che che stabilisce l’applicazione di un’ammenda penale, e non più di una sanzione amministrativa, nel caso di abbandono rifiuti. Chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da mille a 10mila euro e la pena può aumentare sino al doppio, se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. A Podenzana qualcuno ha già sperimentato la severità della normativa. "Abbiamo beccato alcuni incivili e li abbiamo sanzionati – chiude il sindaco –, potenzieremo i controlli e chiederemo la presenza di ecovigili. Negli ultimi dieci giorni abbiamo già sanzionato tre persone, le multe sono salate e i furbetti non avranno sconti, la nostra amministrazione è severissima sul tema ambientale. C’è un servizio che funziona e che paghiamo, ne va anche dell’immagine del nostro comune".

Monica Leoncini