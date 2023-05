Sanità, nuovi servizi attivati Sportello per i non autosufficienti E una “Bottega della salute“

La Società della Salute ha attivato due nuovi servizi nella sede distrettuale di via Roma 1 a Fosdinovo, nell’occita di venire incontro ai bisogni di salute dei cittadini. Tutti i giovedì lavorativi dalle 11.30 alle 13.30 sarà attivo il Punto Insieme, che garantirà l’ascolto e l’accesso a servizi e prestazioni assistenziali per le persone non autosufficienti e i loro familiari. L’operatore di sportello attiverà il percorso della presa in carico del bisogno, con relativo accompagnamento nel percorso valutativo: consegna all’utente della scheda di segnalazione del bisogno e supporto nella sua compilazione; l’assistente sociale sarà il punto di riferimento durante l’intero percorso e garantirà il raccordo con i servizi sanitari territoriali. Entro 30 giorni dalla formalizzazione della domanda, sarà effettuata la valutazione multidimensionale del bisogno e proposto un piano assistenziale personalizzato. Il piano dovrà essere condiviso e sottoscritto dalla persona eo dai familiari caregiver, coloro i quali si prendono cura della persona. Sarà, altresì, garantita l’attività di segretariato sociale: uno spazio di ascolto e orientamento su servizi e opportunità cui possono accedere i cittadini bisognosi.

Inoltre da giovedì 18, dalle 9 alle 11, verrà attivato il servizio della “Bottega della salute“ al piano terra della sede distrettuale di Fosdinovo. Il servizio sarà svolto da un operatore della SdS Lunigiana e fornirà i seguenti servizi: attivazione tessera sanitaria elettronica mediante rilascio del Pin; consultazione del fascicolo sanitario; cambio medico online; consultazione fascia di redditoesenzione; stampa e ritiro dei referti medici.