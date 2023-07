Sangue, emergenza continua Festa dell’Avis alla scuola materna

Avis Carrara e Scuola dell’infanzia di Nazzano: uniti per donare. Una collaborazione nata grazie alla scuola d’infanzia di Nazzano, che fa parte dell’istituto comprensivo Fossola Gentili che ha coinvolto molti genitori a partecipare alla donazione di sangue e quella di plasma che si terranno rispettivamee nelle giornate di domani e sabato nei locali della scuola.

Due giornate molto importanti nate nei mesi scorsi con scopo di sensibilizzare quanto sia sempre più importante oggi e in futuro la donazione di sangue ed emocomponenti. Da parte di Avis Carrara ringraziano la dirigente dell’Istituto Sivestra Vinciguerra e tutto il personale didattico per la colaboprazione. Inoltre un riconoscimento ai genitori che si sono resi sin da subito disponibili per organizzare queste giornate in ricordo di uno dei genitorii della scuola, Fabio Zeni, recentemente scomparso. L’iniziativa per ssensbilizzazione sull’impoprtanza della donazione del sangue che può salvare molte vite, sopratuttto in una zona come la nostra dove l’emergenza del sangue e del plasma è sempre molto alta. "Nell’anno 2023 rispetto all’anno precedente – spiega il segretario di Avis Davide Zubbani – registriamo un 2,8 per cento di donazioni in più. Ad oggi abbiamo effettuato 1670 donazioni tra sangue e plasma. Registriamo da giugno ad oggi però un calo di donazioni dovute al caldo, proprio in un momento in cui ci sarebbe ancora più bisogno. Un problema bvivo è la mancanza cronica di donazioni di plasma".

A tale scopo l’Avis continua le sua campagne di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole per far conoscere il problema alle nuove generazioni.